إحياء الذكرى الثالثة عشرة على وفاة الرئيس الكوري الأسبق روه مو هيون

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ستقام مراسم تأبين في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة على وفاة الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون"، في مسقط رأسه بقرية "بونغ ها" في منطقة "كيم هيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وسوف يحضر المراسم عددا من السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين، حيث قد تم رفع معظم تدابير التباعد الاجتماعي.ووفقا لمؤسسة "روه مو هيون"، سيحضر المراسم أرملة الرئيس الراحل "كوان يانغ سوك"، والرئيس السابق "مون جيه إين" وزوجته.ومن بين الحاضرين أيضا رئيس الوزراء الحالي "هان دوك سو"، ووزير الداخلية "لي سانغ مين"، وبعض كبار المسؤولين من المعسكريْن الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.وسيحضر العديد من الشخصيات من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، مثل رئيس الحزب السابق "لي ناك يون".وسوف يتم بث المراسم مباشرة على "يوتيوب".