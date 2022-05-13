الرئيس يون يعرب عن عدم رغبته في انهيار كوريا الشمالية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إنه لا يريد أن يرى انهيار النظام الكوري الشمالي، بل يأمل في الازدهار المشترك للكوريتين.جاء ذلك في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس.وردا على سؤال عن كيفية التعامل مع عدم الاهتمام من قبل الزعيم الكوري الشمالي حول التخلي عن الأسلحة النووية، قال إن ذلك الخيار يعتمد على الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون". وأضاف أنه لا يرى أن تعزيز التسلح النووي سيساعد في تحقيق السلام والازدهار، متسائلا عن إمكانية استمرار الوضع الحالي في كوريا الشمالية على المدى الطويل.وحول احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية في مواجهة الأسلحة النووية الكورية الشمالية، نفى ذلك قائلا إنه لم تتم مناقشة هذه المسألة على الإطلاق.وردا على سؤال عن كيفية التعامل في حالة إجراء بيونغ يانغ التجربة النووية السابعة، أجاب بأن طريقة تعامل حكومته الحالية ستكون مختلفة عن الحكومة السابقة، موضحا أنها ستسعى إلى منع استفزازات كوريا الشمالية من خلال التصدي لها بشكل قوي وصارم.وحذر يون من أن حكومته لن تتبنى سياسة مرنة تجاه كوريا الشمالية لكي تخرج من حالة الصراع معها، مشيرا إلى أن هذه المقاربة أثبتت فشلها خلال السنوات الخمس الماضية.