سيول وواشنطن تبحثان إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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أجرى وزيرا الخارجية الكوري "بارك جين" والأمريكي "أنتوني بلينكن" محادثات هاتفية اليوم الأربعاء لبحث سبل مواجهة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.وأدان الوزيران بلهجة شديدة قيام كوريا الشمالية المتواصل بإطلاق صواريخ باليستية، ووصفاه بأنه استفزاز خطير يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع.وأكدا أن استفزازات كوريا الشمالية هذه ستؤدي إلى تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما أنها سوف تتسبب في المزيد من عزلة بيونغ يانغ عن المجتمع الدولي.وأعرب الوزيران عن أسفهما لقيام بيونغ يانغ بتطوير برامج نووية وصاروخية في الوقت الذي يعاني فيه شعبها من وباء كورونا، واتفقا على زيادة التعاون بين البلدين ليتم تبني قرار جديد من قبل مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، وشددا على أهمية الرد الصارم الدولي على استفزازات بيونغ يانغ.وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد على الدول الأعصاء في مجلس الأمن يقضي بفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية من خلال تخفيض وارداتها من النفط إلى النصف، لتكون مليوني برميل سنويا.