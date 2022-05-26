مجلس الأمن يصوّت على عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

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من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في غضون الأيام القليلة القادمة على قرار جديد تقوده الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية.ونقل تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الأربعاء عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة قدمت مسودة القرار الجديد بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وناقشته مع الدول الأعضاء الأخرى بمجلس الأمن الدولي.ويتضمن القرار الجديد تخفيض كمية النفط الخام المسموح لكوريا الشمالية باستيرادها سنويا بمقدار النصف، إلى مليوني برميل. كما يخفض الحد الأقصى لصادرات البترول المكرر سنويا بمقدار النصف أيضا إلى 250 ألف برميل.وجاء ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية، من بينها صاروخ عابر للقارات، أمس الأربعاء، عندما كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد اختتام زيارته إلى كوريا الجنوبية واليابان.