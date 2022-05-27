بي تي إس تجتمع مع الرئيس الأمريكي لمناقشة جرائم الكراهية ضد الآسيويين

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من المقرر أن تلتقي فرقة الكي بوب "بي تي إس" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في البيت الأبيض في الأسبوع القادم، لمناقشة جرائم الكراهية المتزايدة ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.وقال البيت الأبيض في بيان صحفي أمس الخميس إن "بايدن" وأعضاء الفرقة الشهيرة المرشحة لجائزة "غرامي" سيجتمعون يوم الثلاثاء لمناقشة مشاكل الآسيويين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الزيادة المثيرة للقلق لجرائم الكراهية ضدهم.ويتزامن هذا الاجتماع مع شهر تراث الأمريكيين من أصل آسيوي وسكان هاواي الأصليين الذي يتم الاحتفال به في شهر مايو من كل عام.وقال البيت الأبيض إن "بايدن" تحدث من قبل عن التزامه بمكافحة تصاعد جرائم الكراهية ضد الآسيويين، ووقع قانون جرائم الكراهية بسبب كورونا في مايو 2021.وأضاف أنه سيناقش مع أعضاء الفرقة أيضا أهمية التنوع ونشر رسائل الأمل والإيجابية في جميع أنحاء العالم.