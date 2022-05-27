الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الثقافية

بي تي إس تجتمع مع الرئيس الأمريكي لمناقشة جرائم الكراهية ضد الآسيويين

Write: 2022-05-27 10:32:19

بي تي إس تجتمع مع الرئيس الأمريكي لمناقشة جرائم الكراهية ضد الآسيويين

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تلتقي فرقة الكي بوب "بي تي إس" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في البيت الأبيض في الأسبوع القادم، لمناقشة جرائم الكراهية المتزايدة ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي أمس الخميس إن "بايدن" وأعضاء الفرقة الشهيرة المرشحة لجائزة "غرامي" سيجتمعون يوم الثلاثاء لمناقشة مشاكل الآسيويين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الزيادة المثيرة للقلق لجرائم الكراهية ضدهم.
ويتزامن هذا الاجتماع مع شهر تراث الأمريكيين من أصل آسيوي وسكان هاواي الأصليين الذي يتم الاحتفال به في شهر مايو من كل عام.
وقال البيت الأبيض إن "بايدن" تحدث من قبل عن التزامه بمكافحة تصاعد جرائم الكراهية ضد الآسيويين، ووقع قانون جرائم الكراهية بسبب كورونا في مايو 2021.
وأضاف أنه سيناقش مع أعضاء الفرقة أيضا أهمية التنوع ونشر رسائل الأمل والإيجابية في جميع أنحاء العالم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;