إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تظل أقل من 20 ألفا لليوم الثاني

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 16 ألفا و535 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلا بذلك أقل من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أقل من 20 ألف حالة إصابة جديدة منذ 17 أسبوعا على أساس أيام الجمعة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 36 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 207 أشخاص.أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ حوالي 24 ألف حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 40 حالة وفاة.وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن الحكومة ستطبق نظام المسار السريع الذي يتم من خلاله تشخيص الإصابة بالفيروس، وتوفير العلاج، وإصدار وصفة طبية، في يوم واحد، على المجموعة عالية المخاطر.وأضاف "هان" أن الحكومة ستنشيء أيضا مستشفى مركزيا خاصا بالأمراض المعدية في أسرع وقت ممكن.ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المستشفى في منطقة في وسط سيول كانت وحدة عسكرية أمريكية تتمركز فيها.