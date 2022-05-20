كوريا الجنوبية تعتزم تقوية التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إن الحكومة سترفع مستوى التعاون مع دول أمريكا اللاتينية من خلال إنشاء شبكة للتعاون المشترك.وأضاف الوزير "بارك" في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى خاص عقد اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية، أنه لقد حان الوقت ليتم وضع معلم جديد آخر على طريق العلاقات بين الجانبين.وأشار إلى أن عام 1962 الذي أقامت فيه كوريا الجنوبية علاقات مع 15 دولة من بين 20 دولة في أمريكا اللاتينية، له معنى خاص في تاريخ الدبلوماسية الكورية، حيث كان إجمالي عدد الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية حينذاك 27 دولة فقط.وأكد الوزير "بارك" على أن الحكومة الكورية سوف تبذل جهودا لإكمال إنشاء شبكة لاتفاقيات التجارة الحرة مع دول أمريكا اللاتينية، وتعميق الحوار الاستراتيجي معها من خلال دبلوماسية القمة.