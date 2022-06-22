سيول وواشنطن تعيدان التأكيد على موقف الدفاع المشترك

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أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي وقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، من جديد على موقف الدفاع المشترك بين البلدين ضد كوريا الشمالية. ووفقا لوزارة الدفاع في سيول أمس الثلاثاء، التقى وزير الدفاع "لي جونغ سوب" مع قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ "صمويل بابارو" في سيول في وقت سابق من يوم أمس.وتعد هذه هي ثالث زيارة للمسؤول العسكري الأمريكي إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في العام الماضي. وخلال الاجتماع، قال الوزير الكوري إن الوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية أكثر خطورة من أي وقت مضى بسبب استمرار كوريا الشمالية في التطوير النووي والصاروخي، وسلسلة الاستفزازات التي اركبتها.وأكد الوزير الكوري أيضا على أن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ يقوم بدور محوري في الحفاظ على موقف دفاعي ثابت، بحيث يمكن للبلدين الحليفين الاستعداد لمواجهة أي استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية. وأضافت الوزارة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أوضاع شبه الجزيرة والأمن الإقليمي وتطوير التحالف بين البلدين.