إطلاق أول مسبار كوري للقمر في أغسطس القادم

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم إطلاق أول مسبار كوري جنوبي إلى القمر في شهر أغسطس القادم باسم "دانوري"، وهي عبارة تعني "الاستمتاع بجميع صفات القمر".جاء ذلك في أعقاب نجاح كوريا في إطلاق أول صاروخ فضائي مطور محليا، باسم "نوري".الجدير بالذكر أن عمليات التركيب والتحقق من المسبار قد انتهت بالفعل ومن المقرر أن يتم تحميله إلى حاوية في نهاية هذا الشهر. وبعد أن يتم نقله إلى الولايات المتحدة في شهر يوليو القادم، سيتم إطلاقه في أوائل أغسطس على الصاروخ "سبيس إكس" الذي صنعته شركة فضاء أمريكية خاصة.ومن المتوقع أن يقوم المسبار الكوري بتنفيذ 6 مهام رئيسية، 5 منها بمعدات كورية الصنع، بما في ذلك إرسال فيديوهات في الوقت الفعلي من القمر عبر الإنترنت الكوني، والتقاط صور لمكان هبوط فيه مركبة الفضاء الكورية في عام 2031، حيث تستهدف كوريا إطلاق مركبة الفضاء من أراضيها على قاذفات من الجيل القادم ستقوم بتطويرها.ومن المتوقع أن يكون حجم المركبة أكبر من حجم المسبار "دانوري".