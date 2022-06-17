تراجع تنقلات السكان في كوريا إلى أقل مستوى منذ عام 1975

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سجل حجم تنقلات السكان في كوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي أقل مستوياته على أساس مايو منذ عام 1975.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأربعاء، بلغ عدد السكان الذي تنقلوا في شهر مايو الماضي 523 ألف شخص، بانخفاض نسبته 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح مسؤول في هيئة الإحصاءات أن السبب في تراجع تنقلات السكان يعود إلى زيادة عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وانخفاض عدد السكان في العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين عادة يتنقلون بنشاط.وأشار التقرير إلى أن معدل تنقلات السكان في مايو الماضي بلغ 12%، بانخفاض قدره 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهدت 8 مدن ومقاطعات، منها مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، زيادة في عدد سكانها، فيما سجلت مقاطعة جنوب كيونغ سانغ و9 مدن، منها سيول وديغو، انخفاضا في عدد سكانها.