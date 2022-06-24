كوريا الشمالية تضيف واجبات جديدة للوحدات العسكرية في الخطوط الأمامية

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ قررت إسناد واجبات مهمة لوحداتها العسكرية في الخطوط الأمامية في اجتماع للحزب الحاكم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن القرار اتخذ في الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المركزية التابعة لحزب العمال الذي عقد في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس.وفي الاجتماع، الذي ترأسه "كيم جونغ أون"، تقرر أن يضيف الجيش "خطة عمل عسكرية مهمة" إلى المهام العملياتية لوحدات الجيش في الخطوط الأمامية.وقالت الوكالة إن اللجنة بحثت أيضا وأقرت القضية المهمة المتمثلة في تقديم ضمان عسكري لتعزيز قدرة الردع العسكري في البلاد. كما تم التصديق على خطة إعادة هيكلة التشكيلات التنظيمية العسكرية فى الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام.ولم يوضح تقرير الوكالة تلك المهام التشغيلية الجديدة لوحدات الخطوط الأمامية، ولكن يقول بعض المحللين إن كوريا الشمالية قد تقوم بنشر وتشغيل أسلحة نووية من خلالها.