انحدار جبهة الأمطار الموسمية نحو جزيرة جيجو

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انحدرت جبهة الأمطار الموسمية التي تسببت في هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء كوريا أمس الخميس، نحو المناطق القريبة من جزيرة جيجو.وتم إصدار تحذير من هطول أمطار غزيرة على جزيرة جيجو، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار حوالي 30 ملليمترا في الساعة.ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار في جزيرة جيجو حتى يوم الأحد القادم بما يتراوح بين 30 ملليمترا و120 ملليمترا.وستشهد المناطق الساحلية في مقاطعتي جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 5 ملليمترات و20 ملليمترا حتى صباح الغد السبت.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتجاوز درجات الحرارة في المناطق الداخلية 30 درجة مئوية في النهار حتى نهاية الأسبوع.كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الحرارة الشديدة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، والمناطق الساحلية الشرقية، حيث يُتوقع أن ترتفع درجة الحرارة فيها إلى أعلى من 33 درجة مئوية.ومن المتوقع أيضا أن تتوجه جبهة الأمطار الموسمية نحو الشمال مرة أخرى في أوائل الأسبوع القادم، مما سيتسبب في هطول أمطار في المناطق الوسطى من البلاد.