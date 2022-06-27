الحزب المعارض يشكل فريق عمل في قضية مقتل مسؤول مصائد الأسماك

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تشكيل فريق عمل للرد على ما يسميه "التشويهات السياسية" من قبل الحزب الحاكم فيما يتعلق بقضية مسؤول وزارة مصائد الأسماك الذي قتله الجيش الكوري الشمالي بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي، في سبتمبر من عام 2020.وقال رئيس الحزب المعارض "أو سانغ هو" للصحفيين أمس الأحد في مقر البرلمان إن فريق العمل سينطلق اليوم الاثنين، ووصف استجابة حزب "قوة الشعب" الحاكم لهذه القضية بأنها "سياسية مفرطة" مع العديد من التشويهات في القضية، ولذلك قرر الحزب المعارض إنشاء فريق العمل الخاص به للتعامل مع هذه المسألة.وسوف يتألف فريق العمل، برئاسة النائب "كيم بيونغ جو"، وهو جنرال سابق في الجيش، من عدد من النواب البرلمانيين الآخرين بمن في ذلك "يون كون يونغ" و"هوانغ هي"، المقربيْن من الرئيس السابق "مون جيه إين"، وأيضا النائب "كيم بيونغ كي"، المسؤول السابق في هيئة المخابرات.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يدعو فيه الحزب الحاكم إلى الكشف عن السجلات الرئاسية بشأن التعامل مع القضية المثيرة للجدل.