توقعات بهطول أمطار موسمية على كوريا اليوم والغد الثلاثاء

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من المتوقع هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مع توجه جبهة الأمطار الموسمية شمالا.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار بمعدل يزيد عن 150 ملليمترا في شمال مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة "كانغ وان" حتى الغد الثلاثاء، بينما يتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في منطقة العاصمة الكبرى والمناطق الداخلية الأخرى، بما في ذلك مقاطعة "كانغ وان"، بمعدلات تتراوح بين 50 و100 ملليمتر.وسوف تشهد مقاطعتا "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو أمطارا بمعدلات تتراوح بين 10 و60 ملليمترا، وأكثر من 100 ملليمتر في جبل جيري والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو.كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تهب رياحٌ قوية بسرعة تصل إلى 20 مترا في الثانية على المناطق الساحلية الغربية والمناطق الشرقية في مقاطعة "كانغ وان" بعد ظهر اليوم الاثنين.