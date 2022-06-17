معدلات تأييد الرئيس يون تتراجع بـ1.4%

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تراجعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن تنفيذ شؤون الدولة بنسبة 1.4%، بينما زادت معدلات المعارضة بنسبة 2.3%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم العشرين وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري على 2515 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 46.6%، فيما بلغت معدلات المعارضة 47.7%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوق فيها معدلات المعارضة معدلات التأييد في استطلاعات الرأي التي تجريها شركة "ريال ميتر" منذ تنصيب الرئيس "يون".وكانت معدلات تأييد الرئيس "يون" قد بلغت 52.1% في أول استطلاع للرأي أجرته "ريال ميتر" في الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي، ثم ارتفعت إلى 54.1% في الأسبوع التالي.وبدأت معدلات التأييد في الانخفاض منذ ذلك الحين لتصل إلى 47.7% في الأسبوع الماضي.