الجيش الكوري يشارك في تدريبات عسكرية سيبرانية تقودها الولايات المتحدة وحلف الناتو

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يخطط الجيش الكوري الجنوبي للمشاركة في تدريبات عسكرية سيبرانية مشتركة يقودها كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، "ناتو".وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "مون هونغ شيك"، في موجز صحفي اليوم الاثنين، بأن الجيش الكوري سيعزز تعاونه السيبراني مع نظيره الأمريكي، وسوف يشارك في التدريبات السيبرانية متعددة الجنسيات، المعروفة باسم "سيبر فلاغ"، التي ستجري في شهر أكتوبر القادم بقيادة القوات السيبرانية الأمريكية، وذلك من خلال إرسال حوالي 20 جنديا.وسوف يشارك أيضا في هذه التدريبات التي تهدف إلى تحسين القدرة على ردع الهجوم السيبراني على الشبكات والمرافق العسكرية الرئيسية، كل من اليابان وبريطانيا وكندا وأستراليا.وأضاف نائب المتحدث "مون" أن الجيش الكوري يسعى للمشاركة في التدريبات السيبرانية التي يقودها مركز الدفاع المشترك لحلف الناتو.وقال إن الجيش الكوري سيشارك في تدريبات هذا العام بصفة مراقب، ثم يشارك فيها بشكل رسمي بدءا من العام القادم.