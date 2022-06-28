تجاوز نصيب الفرد من الدَيْن القوميّ في كوريا 20 مليون وون

Photo : YONHAP News

تجاوز حجم نصيب الفرد من الدين الوطني في كوريا الجنوبية مستوى 20 مليون وون. وبحسب تقرير صدر أمس الاثنين عن مكتب الميزانية في البرلمان الكوري، بلغ حجم الدين القومي لكل فرد 20 مليونا و138 ألفا و677 وون، حتى الساعة 4:30 من مساء أمس.وتشير عبارة "نصيب الفرد من الدين القومي"، إلى الديون المستحقة على الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية مقسومة على عدد السكان.وأوضح التقرير أنه حتى أواخر أبريل، كان إجمالي حجم الدين الوطني يبلغ حوالي كوادريليون و40 تريليون وون، بينما بلغ عدد السكان من المواطنين الكوريين الجنوبيين 51,6 مليون نسمة.وأشار التقرير إلى أن الدين القومي للدولة استمر في الارتفاع من 626,9 تريليون وون في عام 2016، إلى 723,2 تريليون وون في عام 2019، ثم أصبح 965,3 تريليون وون في العام الماضي.