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السياسية

وزير المالية يطالب الشركات بالامتناع عن الزيادات المفرطة في الأجور

Write: 2022-06-28 10:53:13

وزير المالية يطالب الشركات بالامتناع عن الزيادات المفرطة في الأجور

Photo : YONHAP News

طالب وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أصحاب العمل بالامتناع عن الزيادات المفرطة في الأجور التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ووجه الوزير هذه الدعوة اليوم الثلاثاء في اجتماع إفطار مع قادة اتحاد الشركات الكورية، بحضور رئيس الاتحاد "سون كيونغ شيك"، و26 من قادة الأعمال الآخرين. وتبادل الوزير وكبار رجال الأعمال تقييماتهم حول الظروف الاقتصادية، كما ناقشوا إجراءات الاستجابة من قبل الحكومة والشركات. وأعرب الوزير "تشو" عن القلق بشكل خاص بشأن ارتفاع التضخم والزيادات الكبيرة في الأجور في بعض الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الكبرى ترفع الأجور بشكل تنافسي عند مستويات مفرطة باسم تأمين المواهب، محذرا من أن هذه الزيادات المفرطة في الأجور يمكن أن تسرّع التضخم وتفاقم الصراع الاجتماعي.

كما طلب الوزير تشو من الشركات الامتناع عن زيادات الأسعار، موضحا أن الزيادات التنافسية في الأسعار والأجور تؤدي إلى حلقة مفرغة من التضخم وارتفاع الأجور.
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