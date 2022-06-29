السلطات الصحية الكورية تحذر من عودة انتشار فيروس كورونا

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حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا قد ارتفع مرة أخرى إلى مستوى عشرة آلاف، وحثت الجمهور والمسؤولين على البقاء في حالة تأهب.وأصدر النائب الثاني لوزير الصحة والرفاهية "لي كي إيل" هذا التحذير من التراخي في محاربة الوباء، في أثناء ترؤسه اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، اليوم الأربعاء. وقال "لي" إن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا أمس، والتي من المقرر الإعلان عنها بالتفصيل في وقت لاحق من اليوم، قد وصلت إلى ما يزيد عن 10 آلاف لأول مرة منذ 20 يوما.وأشار إلى أن معدل انتشار العدوى، أي عدد الإصابات التي يسببها مريض واحد، قد زاد أيضا، وهو ما يعني أن اتجاه الانخفاض في الإصابة بفيروس كورونا قد تحول إلى التزايد.وفي إشارة إلى وقود زيادة مماثلة في الحالات اليومية في البلدان الأوربية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أرجع المسؤول السبب في ذلك إلى انتشار متحورات فرعية من المتحور أوميكرون، إلى جانب زيادة التنقلات وسط موسم السفر الصيفي.