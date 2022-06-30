الشركات الكورية توظف المزيد من العمال بنسبة 50% من أبريل إلى سبتمبر

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تخطط الشركات لتوظيف المزيد من الموظفين هذا العام، بعدما أظهرت جائحة كورونا علامات على التراجع.ووفقا لوزارة التشغيل والعمل أمس الأربعاء، تخطط الشركات التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر لتوظيف ما مجموعه 650 ألف عامل في الفترة من أبريل وسبتمبر، بزيادة نسبتها 50.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وترجع تلك الزيادة إلى تأثير القاعدة، حيث تراجع التوظيف في العام الماضي وسط تفشي الوباء.وكان لدى قطاع الصناعات التحويلية أكبر خطة للتوظيف، حيث يستهدف توظيف 174 ألف عامل، وتلاه قطاع أعمال الإسكان والمطاعم بـ79 ألف عامل جديد، وقطاع متاجر الجملة والتجزئة بـ76 ألف عامل.وقد وظفت الشركات التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر مليونا و128 ألف عامل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 17.2% على أساس سنوي، لكنها كانت تخطط سابقا لتوظيف ما يقارب مليونا و303 آلاف عامل، مما يعني أن 174 ألف وظيفة ظلت شاغرة في الربع الأول من هذا العام.ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بنسبة 70.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى عمق أزمة عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.وتستند النتائج إلى مسح شمل حوالي 72 ألف شركة يعمل بها موظف واحد أو أكثر.