كوريا الشمالية تمتلك مواد نووية لصنع 100 سلاح نووي

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قال المركز البحثي الأمريكي "مجلس العلاقات الخارجية" في تقرير أصدره أول من أمس إن كوريا الشمالية يمكنها صنع أكثر من 100 سلاح نووي باستخدام المواد النووية الموجودة لديها.وأشار التقرير الذي تضمن تحليلا للقوة العسكرية الكورية الشمالية إلى أن بيونغ يانغ لديها المعرفة والقدرة على إنتاج أسلحة نووية باستخدام البلوتونيوم واليورانيوم، موضحا أنه كان لديها مواد نووية يمكنها صنع 60 قنبلة نووية في عام 2017، وقد ظلت تحصل على مواد نووية قابلة لصنع 12 سلاحا نوويا سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استمرت في تعزيز قدراتها النووية بثبات منذ إجرائها أول تجربة نووية في عام 2006.وبالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن استكمال كوريا الشمالية لقدراتها النووية يعتبر مسألة وقت، ونقل في هذا السياق تصريحات أدلى بها أحد الخبراء قال فيها إنه يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بأن كوريا الشمالية قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية باستخدام أسلحتها النووية، ويجب على واشنطن التعامل مع هذه الحقيقة.