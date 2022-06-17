سام سونغ تبدأ في إنتاج أشباه موصلات 3 نانو لأول مرة عالميا

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بدأت شركة سام سونغ للإلكترونيات في إنتاج كمية كبيرة من أشباه الموصلات بواسطة تقنية 3 نانو لتصبح بذلك الأولى على مستوى العالم.وصرحت الشركة الكورية اليوم بأنها بدأت في الإنتاج القائم على أساس عملية 3 نانو بواسطة تطبيق تقنية "البوابة الشاملة"، المعروفة اختصارا بـ"جي إيه إيه".الجدير بالذكر أن هذه التقنية عبارة عن صيغة يحيط فيها الترانزستور الذي يشكل أشباه الموصلات، أربعة جوانب للقنوات يتدفق خلالها التيار من بوابة الترانزيستور.وأوضحت سام سونغ أن هذه التقنية تعتبر الجيل القادم من التكنولوجيا القادرة على زيادة سرعة معالجة البيانات وكفاءة الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع صيغة "بين بيت" القائمة حاليا، والتي يوجد فيها ثلاثة جوانب فقط.وأضافت أنها ستطبق التقنية أيضا على إنتاج شرائح النظام للأجهزة المتنقلة في المستقبل.