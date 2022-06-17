كوريا تحتل المركز الأول من حيث مقاومة كورونا

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول للمرة الأولى في تصنيف مقاومة جائحة كورونا الذي تصدره وكالة بلومبيرغ الأمريكية كل شهر.وقالت الوكالة في تصنيف مقاومة كورونا لشهر يونيو الجاري الذي أعلنته عبر موقعها على الإنترنت أمس، إن كوريا تقدمت بـ5 مراكز هذا الشهر مقارنة مع الشهر السابق.وقد ظلت بلومبيرغ تصدر هذا النوع من التصنيفات كل شهر من خلال تقييم قدرات مختلف الدول على التعامل مع أزمة كورونا باستخدام 11 مؤشرا في 3 مجالات، وهي: استئناف الأنشطة الاقتصادية، ووضع الجائحة، وجودة الحياة، وكان تصنيف هذا الشهر هو الأخير من بينها.الجدير بالذكر أن كوريا كانت قد احتلت المركز الرابع في شهر نوفمبر من عام 2020 عندما بدأت بلومبيرغ في إصدار ذلك التصنيف، وظلت تحافظ على مراكز متقدمة لفترة، ثم تراجعت بدرجة كبيرة منذ شهر مايو من العام الماضي لتحتل المركز العشرين، نتيجة للزيادة الكبيرة والسريعة في عدد الإصابات الجديدة في البلاد، واستمرت في التراجع لتحتل المركز الثامن والعشرين منذ شهر مارس الماضي، وأخيرا بدأت في التقدم لتحتل المركز الأول في آخر تنصيف للوكالة.ووفقا لتصنيف هذا الشهر، احتلت الإمارات وأيرلندا المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد كوريا الجنوبية، بينما تراجعت النرويج لتحتل المركز الرابع بعد أن ظلت تحتل المركز الأول لثلاثة أشهر متتالية.