فيتنام الأولى في استهلاك الراميون

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احتلت فيتنام المركز الأول في العام الماضي من حيث كمية استهلاك الفرد للمعكرونة الفورية "راميون".ونقل تقرير صادر عن شركة "نونغ شيم" الكورية اليوم عن البيانات الخاصة لأسواق الراميون العالمية لعام 2021، والتي كشف عنها اتحاد الراميون العالمي، أن كمية استهلاك الراميون للفرد الواحد في فيتنام بلغت 87 وحدة، لتحتل المركز الأول في هذا المجال، وتلتها كوريا الجنوبية بـ73 وحدة، ثم نيبال بـ55 وحدة.تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية كانت تحتل المركز الأول من حيث كمية استهلاك الراميون للفرد واحد سنويا لمدة 8 سنوات، من عام 2013 حتى عام 2020، إلا أنها تراجعت العام الماضي لتحتل المركز الثاني.وقالت الشركة الكورية إن كمية استهلاك الراميون للفرد الواحد من الفيتناميين مستمرة في الارتفاع، حيث كانت 55 وحدة في عام 2019، ثم صارت 72 وحدة في عام 2020، وأخيرا 87 وحدة في عام 2021.وسجلت مبيعات الراميون في فيتنام نموا كبيرا وسريعا، من 5 مليارات وحدة في عام 2019، إلى 7 مليارات وحدة في عام 2020، حتى وصلت إلى 8 مليارات و600 مليون وحدة في العام الماضي، لتحتل فيتنام المركز الثالث عالميا من حيث حجم سوق الراميون في العام الماضي بعد الصين بـ44 مليار وحدة، وإندونيسيا بـ13 مليارا و300 مليون وحدة.وأوضح مسؤول في الشركة الكورية أن السبب في ذلك يرجع على الأرجح إلى ارتفاع القوة الشرائية لدى الفيتناميين وتفضيل تناول الوجبات في منازلهم بسبب جائحة كورونا.