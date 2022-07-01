تخفيض ضريبة الوقود بنسبة 37% والحكومة تشكل فريقا لفحص السوق

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قررت الحكومة الكورية تخفيض ضريبة الوقود من خلال الحد الأقصى القانوني الذي تم وضعه حديثا وهو 37%. وقد تمت زيادة سقف التخفيض الضريبي عن الحد الأقصى السابق البالغ 30%، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.ومع بدء العمل بالتخفيض الضريبي اليوم الجمعة، قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها ستشكل فريق تفتيش مشتركا بين الوكالات الحكومية ذات الصلة للتأكد من صحة تنفيذ التخفيض الضريبي في السوق.وتخطط وزارة الطاقة لتشكيل الفريق مع وزارات المالية والأراضي والنقل، بالإضافة إلى لجنة التجارة العادلة ودائرة الضرائب الوطنية، للقضاء على الأعمال غير القانونية مثل التلاعب في الأسعار وتوزيع النفط المزيف والتهرب الضريبي.وسوف تقوم مجموعتان من الفريق بإجراء فحوصات على مستوى البلاد أكثر من مرتين في الأسبوع، بحيث تقوم إحدى المجموعات بفحص تزوير الأسعار وتقوم الأخرى بتفقد توزيع منتجات الغاز وجودتها.كما ستجري وزارة الطاقة مراقبة يومية لأسعار النفط، وستعقد اجتماعا أسبوعيا مع مسؤولين من المصافي ومحطات الوقود، للتحقق من مناسبة الأسعار وتشجيعهم على تخفيض الأسعار.