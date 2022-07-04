الرئيس يون يعين وزيرة التعليم ورئيس هيئة الأركان المشتركة دون جلسات الاستماع البرلمانية

Photo : YONHAP News

عين الرئيس "يون صوك يول" اليوم الاثنين المرشحين لمنصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعليم ومنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة دون جلسات الاستماع البرلمانية.وأصدر مكتب المتحدث باسم "يون" هذا الإعلان بعد استقالة المرشحة لمنصب وزيرة الصحة "كيم سونغ هي" بسبب مزاعم انتهاكها قانون التمويل السياسي عندما كانت نائبة في الجمعية الوطنية في دورتها العشرين.ووسط الفراغ البرلماني المطول بسبب الخلاف بين الحزبين الحاكم والمعارض حول اللجان الدائمة، قرر "يون" تعيين نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعليم "بارك سون إيه" ورئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم سونغ كيوم" بدون انتظار جلسات الاستماع البرلمانية.كما رشح الرئيس "سونغ أوك ريال"، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة سيول الوطنية، لمنصب الرئيس الجديد للجنة التجارة العادلة.ويعد "سونغ" من الأكاديميين المشهورين في القانون التجاري، وقد تلقى تعليمه إلى جانب "يون" بعد اجتيازه امتحان نقابة المحامين.ومن ناحية أخرى، طلب "يون" من الجمعية تسليم تقرير جلسات التأكيد للمرشح لمنصب رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم جو هيون".