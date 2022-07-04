الأحزاب السياسية تتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس البرلمان وتشكيل اللجان الدائمة

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استطاعت الأحزاب السياسية اليوم الاثنين أن تتجاوز جمود المفاوضات بشأن انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل اللجان الدائمة للنصف الثاني من الدورة الحادية والعشرين للجمعية الوطنية.وقال "بارك هونغ كيون"، زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض، إن حزبه سيقبل باقتراح حزب قوة الشعب الحاكم بالتعاون في انتخاب رئيس البرلمان بشرط تعاون الحزب الديمقراطي في انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من خلال التوافق بين الحزبين.ويأتي ذلك بعد شهر من الفراغ البرلماني بسبب الخلافات بين الأحزاب على اللجان الدائمة، ومن بينها لجنة التشريع والقضاء البرلمانية، والتي كان الحزب الديمقراطي قد وافق في وقت سابق على تسليمها.ومع سيطرته على أغلبية المقاعد في البرلمان، كان الحزب الديمقراطي قد فكر سابقا في انتخاب رئيس المجلس من جانب واحد من خلال عقد جلسة استثنائية في شهر يوليو.وقبل ساعات من الموعد المقرر لبدء الجلسة الكاملة بعد ظهر اليوم الاثنين، اقترح حزب قوة الشعب أن يتنازل للحزب الديمقراطي المعارض في مسألة انتخاب رئيس البرلمان، بشرط أن يتعاون الحزب المعارض في مسألة انتخاب رؤساء اللجان.