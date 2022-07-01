ستاندرد آند بورز تتوقع وصول التضخم في كوريا الجنوبية هذا العام إلى 5%

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توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتقييم الائتماني أن يبلغ معدل التضخم في كوريا الجنوبية خمسة بالمائة هذا العام.وعرضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية هذه التنبؤات في تقريرها ربع السنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أمس الاثنين، حيث أوضحت أن الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الخام قد أدت إلى تسريع التضخم، وسوف تواصل هذا التسريع.كما قالت إن معدل التضخم في كوريا الجنوبية سينخفض إلى 2,4% في العام القادم، ثم إلى 1,8% في عام 2024، و1,6% في عام 2025. وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي، قالت "ستاندرد آند بورز" إن اقتصاد كوريا الجنوبية، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، سينمو بمعدل 2,6% هذا العام، بزيادة قدرها 0,1% مقارنة بتوقعاتها السابقة في أبريل.وقالت الوكالة أيضا في تقريرها إنه على الرغم من ضعف زخم الصادرات الكورية الجنوبية، إلا أن التأثير على الاقتصاد قد تم تعويضه من خلال التعافي التدريجي للطلب المحلي من جائحة كورونا.