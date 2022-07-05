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السياسية

محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا والمكسيك في سيول

Write: 2022-07-05 10:59:31

محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا والمكسيك في سيول

Photo : YONHAP News

عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والمكسيك محادثات في سيول أمس الاثنين.

وقالت مصادر حكومية كورية إن وزير الخارجية "بارك جين" عقد محادثات مع نظيره

المكسيكي "مارسيلو إبرارد" في مقر وزارة الخارجية في سيول بعد ظهر أمس الاثنين.

وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع، قال بارك إن كوريا الجنوبية أقامت علاقات مشاركة استراتيجية مع المكسيك في عام 2005، وهي الأولى مع دولة من أمريكا اللاتينية، وحافظت على علاقة وثيقة منذ ذلك الحين معها كشريك رئيسي في منطقة أمريكا اللاتينية.

وشدد الوزير بارك على الأهمية المتزايدة للمكسيك بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية كقاعدة إنتاج واستثمار في الأمريكتين، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك، كما أن المكسيك هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في أمريكا اللاتينية. ويصادف هذا العام الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الوزير بارك إنه يأمل في أن تتوصل المحادثات مع نظيره المكسيكي إلى سبل لمواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين لمدة 60 عاما أخرى من الازدهار المتبادل في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والفضاء والرعاية الصحية.
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