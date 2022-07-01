سيول تؤكد على مناقشة القضية النووية من أجل تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ

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شددت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية على أنه في حالة استئناف الحوار بين الكوريتين، فسوف يتوجب مناقشة القضية النووية الكورية الشمالية من أجل تطبيع العلاقات بينهما.جاء ذلك في لقاء أجراه مسؤول في الوزارة مع الصحفيين اليوم.وكان وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" قد أكد أمس على ضرورة مناقشة موضوع التخلي عن الأسلحة النووية بين الكوريتين، وقال إنه سيبني هيكلا جديدا للمباحثات بين الكوريتين.وأشار المسؤول في تصريحاته اليوم إلى أن تخلي كوريا الشمالية الفعلي عن الأسلحة النووية، وتطبيع العلاقات بين الكوريتين، أمران مرتطبان بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مؤكدا على أنه يمكن تحقيق تقدم ذي مغزى في علاقات الكوريتين بشرط مناقشة القضية النووية بين الكوريتين بشكل عملي.وفيما يتعلق بالهيكل الجديد للمباحثات بين الكوريتين، أوضح أنه يركز على "البرامج" وليس على "الأجهزة".وكان الوزير الكوري "كوان" قد قال في مراسم خاصة أمس بمناسبة مرور 50 عاما على البيان المشترك الصادر عن الكوريتين في الرابع من يوليو، إنه يجب على الكوريتين الآن مناقشة قضية التخلي عن الأسلحة النووية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبني هيكلا جديدا للمباحثات يمكن فيه مناقشة القضية وبناء الثقة السياسية والعسكرية والتعاون الاقتصادي وغيرها بشكل فعلي.