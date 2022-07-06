كوريا تتعهد بدعم إعادة إعمار أوكرانيا

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تعهدت حوالي 40 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بمساعدة أوكرانيا في تعافيها الشفاف والديمقراطي من الغزو الروسي.وعقد الرئيس السويسري "إيغنازيو كاسيس" مؤتمرا صحفيا في ختام مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي عقد في مدينة "لوغانو" في سويسرا، أمس الثلاثاء، حيث تم إصدار "إعلان لوغانو" الذي يحتوي على سبعة مبادئ لإعادة إعمار أوكرانيا.وشدد الإعلان، الذي وقعه ممثلو حوالي 40 دولة وأكثر من عشر منظمات دولية شاركت في المؤتمر، على الإصلاح والشفافية والمساءلة وسيادة القانون في عملية إعادة إعمار أوكرانيا، وكذلك المشاركة الديمقراطية.وأعرب النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "لي دو هون"، الذي حضر الاجتماع كممثل لكوريا الجنوبية، عن تضامن سيول مع حكومة وشعب أوكرانيا.وفي خطاب ألقاه خلال اجتماع عام عقد أمس الثلاثاء، قال "لي" إن كوريا الجنوبية سوف تسهم في إعادة إعمار أوكرانيا في مجالات تشمل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية والحكم العام.