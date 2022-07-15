كوريا الجنوبية الـ99 من بين 146 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين

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احتلت كوريا الجنوبية مرتبة ضمن الثلث الأخير في المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.وفقا للتقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2022 والذي صدر أول من أمس الأربعاء، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ99 من بين 146 دولة في تصنيف الفجوة بين الجنسين.وسجلت كوريا 0.689 نقطة في المؤشر، وهو أقل من قيمة المؤشر في فيتنام وكمبوديا. ومن ناحية أخرى، احتلت الصين المرتبة 102، واليابان 116.وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر وواحد، ويشير الواحد الصحيح إلى المساواة الكاملة بين الجنسين.وقد ظل ترتيب كوريا الجنوبية متأخرا في القائمة، على الرغم من أنه ارتفع من المرتبة 108 في أواخر عام 2019 إلى المرتبة 102 في مارس 2021، ثم المرتبة 99 هذا العام.ومنذ عام 2006، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي المؤشر السنوي الذي يقيس مدى التفاوت بين الجنسين في أربعة مجالات، هي: المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي.