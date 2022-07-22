اليابان تبدأ في بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما

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قالت صحيفة "يوميوري" اليابانية إن الحكومة المحلية في محافظة فوكوشيما وافقت أمس الثلاثاء على السماح لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية ببناء منشآت لتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من المحطة النووية هناك.وجاءت هذه الموافقة بعد أن كانت هيئة التنظيم النووي اليابانية قد وافقت رسميا على خطة شركة طوكيو للطاقة النووية على تصريف المياه الملوثة.ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بناء تلك المنشآت غدا الخميس، بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعملية البناء.وبموجب خطة شركة طوكيو، سيتم تخفيف المياه بهدف تقليل مستويات التريتيوم، وإطلاقها في البحر على مدى عدة عقود عبر أنبوب تحت المياء بطول كيلومتر من محطة فوكوشيما.يشار إلى أن محطة فوكوشيما تنتج ما يتراوح بين 130 طنا و150 طنا يوميا من المياه الملوثة بالمواد الإشعاعية منذ تعرضها للانفجار بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة شرق اليابان في عام 2011. ويتم تصفية تلك المياه لأزالة العناصر المشعة، فيما عدا مادة التريتيوم، التي تشكل خطرا على صحة الإنسان عند تناولها بجرعات كبيرة.وتخطط الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية لإطلاق المياه الملوثة بدءا من ربيع العام القادم.