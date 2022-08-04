وزير الخارجية الكوري يشارك في اجتماعات آسيان في كمبوديا

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إنه سيشرح سياسات حكومة "يون صوك يول" تجاه رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" خلال اجتماعات الرابطة المقرر انعقادها هذا الأسبوع.وصرح الوزير بذلك أمس الأربعاء قبل مغادرته متوجها إلى كمبوديا، حيث يحضر سلسلة من الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى التي تستضيفها آسيان.وقال "بارك" للصحفيين في مطار إنتشون الدولي إن رابطة آسيان هي ثالث أكبر تكتل إقليمي على مستوى العالم من حيث عدد السكان وحجم التجارة، مؤكدا على أهميتها بالنسبة لكوريا الجنوبية.وسوف تضم اجتماعات آسيان هذا العام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرابطة، بالإضافة إلى الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن التنسيق جارٍ للترتيب لاجتماع ثنائي منفصل بين الوزير "بارك" ونظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" على هامش اجتماعات آسيان، لكن "بارك" قال إنه لم يتم تحديد أي جدول زمني لذلك الاجتماع حتى الآن، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فرصة للتواصل الطبيعي مع الوزير الياباني خلال الاجتماعات.