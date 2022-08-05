فريق الاستعراضات الجوية الكوري يقدم عرضا فوق الأهرام

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قدم فريق الاستعراضات الجوية الكوري "بلاك إيغلز"، أي "النسور السوداء" عرضا في سماء الأهرام في مصر.وشارك الفريق الكوري بعدد من الطائرات في عرض الأهرام الجوي لعام 2022 الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي فوق أهرام الجيزة، بمشاركة فريق الاستعراضات التابع للقوات الجوية المصرية "النجوم الفضية".وجاءت إقامة هذا العرض الجوي بتنظيم مشترك بين سلاح الجو الكوري والقوات الجوية المصرية، التي تخطط لشراء طائرات من طراز "إف إيه 50" وهو نفس الطراز الذي يستخدمه الفريق الكوري وتضاف إليه بعض المعدات القتالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها فريق أجنبي للاستعراض الجوي بتقديم عرض فوق الأهرام، حيث لم تسمح الحكومة المصرية لفرق أجنبية للاستعراضات الجوية بتنفيذ عروض فوق أهرام الجيزة باستثناء القوات الجوية المصرية، وهو ما يشير إلى نية الحكومة المصرية لزيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية.وحضر العرض الجوي عدد من كبار المسؤولين المصريين والكوريين، بمن فيهم قائد القوات الجوية المصرية "محمد عباس حلمي"، ووزير السياحة والآثار المصري "خالد العناني"، ووزير الشباب والرياضة المصري "أشرف صبحي"، والسفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك"، وقائد قوات التدريب الجوي الكورية "كونغ صنغ بيه"، بالإضافة إلى حوالي 100 من أعضاء الجالية الكورية في مصر.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية ومصر تجريان مباحثات حول إمكانية تصدير طائرات "إف إيه 50" الكورية لمصر وإنتاجها بشكل مشترك في مصر، وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق في أوائل هذا العام على تصدير الهاوتزر الكورية ذاتية الدفع "كي 9" لمصر.