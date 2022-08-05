بيلوسي تؤكد أن زيارتها لكوريا تؤكد قوة الروابط بين سيول وواشنطن

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" أمس الخميس إن الزيارة التي قامت بها إلى كوريا الجنوبية برفقة وفد من الكونغرس أعادت تأكيد "قوة الروابط" بين سيول وواشنطن.وأدلت "بيلوسي" بهذه التصريحات في بيان صدر بعد زيارتها إلى كوريا الجنوبية والتي استغرقت يومين، حيث أكدت على التحالف المتين بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقالت "بيلوسي" إن البلدين يشتركان في رابطة قوية تشكلت من أجل الأمن وتوطدت عبر عقود من الصداقة الدافئة. وأضافت أن وفد الكونغرس سافر إلى سيول لإعادة التأكيد على العلاقات الثمينة والالتزام المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والحكم الديمقراطي. وفيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية مع الرئيس "يون صوك يول"، قالت "بيلوسي" إنها شكرت الرئيس مع الوفد المرافق لها على كرم الضيافة الكوري لـ28 ألف جندي أمريكي وعائلاتهم. وقالت إن كل عضو من أعضاء الوفد تحدث مع الرئيس "يون"، وأكدوا التزامهم المستمر بتنمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وفيما يتعلق بمحادثاتها مع رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو"، قالت "بيلوسي" إن الوفد كرر التزام التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الأمن وسلاسل التوريد وتعزيز التجارة والاستثمار. كما أشارت "بيلوسي" إلى زيارتها إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، قائلة إن الوفد نقل إلى الجنود هناك امتنان الكونغرس والبلاد لخدمتهم الوطنية، مشيرة إلى أنهم يقفون كحراس للديمقراطية في شبه الجزيرة الكورية.