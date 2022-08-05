نجاح أول اتصال بين المسبار الكوري دانوري والمحطة الأرضية

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تم إجراء أول اتصال بنجاح بين المسبار الكوري الأول للقمر "دانوري" والمحطة الأرضية.وقد تم إطلاق المسبار الكوري إلى الفضاء في الساعة الثامنة و8 دقائق من صباح اليوم الجمعة بتوقيت كوريا، من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" لشركة القضاء الأمريكية "سبيس إكس".وتم فصل المرحلة الثانية من الصاروخ بعد 40 دقيقة من الإطلاق، وجرى الاتصال بين المسبار والمحطة الأرضية في الساعة التاسعة و40 دقيقة من صباح اليوم.وسوف يسلك المسبار "دانوري" مسارا التفافيا بدلا من المسار المستقيم نحو القمر باستخدام جاذبية كل من الأرض والقمر والشمس، من أجل توفير الوقود.وسوف تعلن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية عما إذا كانت عملية الإطلاق بأكملها قد نجحت، في وقت لاحق من اليوم.وكان المسبار قد وصل إلى المحطة الفضائية في ولاية فلوريدا يوم السابع من يوليو الماضي للخضوع للفحوصات والاستعدادات للإطلاق.ومن المخطط أن يصل المسبار "دانوري" إلى مداره المستهدف حول القمر في شهر ديسمبر القادم، وسيعمل على مراقبة القمر باستخدام 6 معدات مركبة فيه.