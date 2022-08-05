وزير الخارجية الكوري يقوم بزيارة للصين الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" بزيارة إلى الصين لأول مرة منذ تنصيبه.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "يارك" سيزور الصين خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من أغسطس الجاري تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الصيني "وانغ يي".وفي أثناء إقامته في الصين، سيعقد الوزيران الكوري والصيني محادثات في مدينة "تشنغ تاو" بمحافظة "شيان تونغ" لبحث القضايا التي تهم المصالح المشتركة، بما في ذلك العلاقات بين سيول وبكين، والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.كما سيجري الوزير الكوري "بارك" لقاء مع أعضاء الحالية الكورية وممثلي الشركات الكورية العاملة في الصين، ويعقد اجتماعا لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الصين عبر الفيديو.وكان الوزيران "بارك " و"وانغ" قد التقيا يوم السابع من شهر يوليو الماضي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا.