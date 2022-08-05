تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2023 عند 9620 وون

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تم تحديد الحد الأدنى للأجور في العام القادم عند تسعة آلاف و620 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 5%عن العام الجاري.وقالت وزارة التوظيف والعمل إنها نشرت إشعارا بهذا المعنى في الجريدة الرسمية الساعة 9 صباح اليوم الجمعة.ومع الزيادة بمقدار 460 وون عن الحد الأدنى للأجور لهذا العام، سيحصل عامل الحد الأدنى للأجور بدوام كامل على أكثر بقليل من مليوني وون شهريا في العام القادم، وسوف يتم تطبيق المعدل الجديد بالتساوي في جميع الصناعات.وقد وضعت الوزارة اللمسات الأخيرة على المعدل الجديد على النحو الذي قررته لجنة الحد الأدنى للأجور في جلستها العامة يوم 29 يونيو.وأعلنت الوزارة عن الرقم الجديد وتلقت الاعتراضات حتى 18 يوليو، حيث تم تقديم ما مجموعه أربع شكاوى من منظمات تمثل العمال وأصحاب العمل والشركات الصغيرة، لكنها رُفضت جميعا.