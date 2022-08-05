إعادة فتح ميدان كوانغ هوا مون وسط سيول بعد تجديده

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بعد عام و9 أشهر من تجديده، تمت إعادة فتح ميدان"كوانغ هوا مون" وسط العاصمة الكورية سيول كحديقة في وسط المدينة.وقد احتشد عدد كبير من مواطني سيول في حفل افتتاح الميدان الذي أقيم أول من أمس السبت لمشاهدة مظهره الجديد، وقاموا بالتقاط بعض الصور هناك، فيما استمتع الأطفال بالألعاب المائية وسط النافورات التي تم تنصيبها في الميدان.وأعرب الزوار عن رضائهم عن تلك التجديدات، خاصة أنه مكان يمكن لأي مواطن التمتع بآثاره ومناظره.وكان من المثير للاهتمام إزالة ممرات السيارات في جانب من الميدان لتكون مساحة الميدان ضعف مساحته السابقة، كما تم غرس 5 آلاف شجرة في الساحة الموسعة، مما أدى إلى زيادة المساحات الخضراء بمقدار 3 أضعاف.إلى جانب هذا، قامت بلدية سيول بتخصيص مكان لعرض آثار مملكة جوسون التي تم اكتشافها في أثناء عملية تجديد الميدان.وتخطط البلدية لتنظيم أنواع مختلفة من الأحداث والمعارض في ميدان "كوانغ هوا مون" بعد تجديده لكي يتمكن عدد أكبر من مواطنيها من التمتع بها، لكنها لن تسمح بتنظيم أي تجمعات أو مظاهرات قد تتسبب في حدوص ضوضاء أو عرقلة لحركة المرور.