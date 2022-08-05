مباحثات هاتفية بين سيول وطوكيو حول القضية النووية الكورية الشمالية

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أجرى "كيم كون" مدير إدارة مفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية، التابعة لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، مباحثات هاتفية مساء أمس مع "فوناكوشي داكيهيرو" مدير عام إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجة اليابانية، حيث قيّم الجانبان نتائج المباحثات حول تطورات القضية النووية الكورية الشمالية، التي جرت بين البلدين في أثناء زيارة وزير خارجية كوريا "بارك جين" إلى اليابان مؤخرا، ومباحثات وزيري خارجية البلدين على هامش منتدى الأمن في منطقة جنوب شرق آسيا على مستوى وزراء الخارجية في أوائل هذا الشهر، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بين البلدين على مختلف المستويات.وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في إحراز تقدم في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي لنظيره الياباني خريطة الطريق الخاصة بسياسات سيول تجاه كوريا الشمالية، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين، وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية بما في ذلك القضية النووية.