الصين تطلب من كوريا الجنوبية التعامل مع قضية ثاد بشكل مناسب

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دعت الصين كوريا الجنوبية إلى النظر بجدية في مخاوف بكين الأمنية بشأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" المنشور في كوريا الجنوبية، والتعامل مع تلك القضية بشكل مناسب.جاء ذلك في المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الكوري "بارك جين" ونظيره الصيني "وانغ يي" في مدينة "تشينغ تاو" بمحافظة "شاندونغ" الصينية أمس الثلاثاء.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرين الكوري والصيني تبادلا الآراء بشكل جدي حول قضية "ثاد"، وأوضحا موقفي الحكومتين الكورية والصينية تجاه هذه تلك القضية، كما اتفقا في الرأي على أهمية ألا تمثل هذه القضية حاجزا يعيق تدفق العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال النظر بشكل جدي في المخاوف الأمنية وبذل جهود مشتركة للتعامل مع القضية بشكل مناسب.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية اليوم الأربعاء نقلا عن آراء بعض الخبراء إن قضية "ثاد" تظل أكبر التحديات في العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.وأضافت الصحيفة أن الحكومة الكورية يجب أن تفهم مدى خطورة قضية "ثاد"، مشيرة إلى أن هذه القضية قد أثارت غضب الصينيين وتسببت في تدهور العلاقات بين البلدين.