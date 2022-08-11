الزعيم الكوري الشمالي يعلن انتصار بلاده على فيروس كورونا

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أعلن انتصار بلاده في المعركة ضد فيروس كورونا.وأصدر "كيم" هذا الإعلان أمس الأربعاء خلال اجتماع في بيونغ يانغ لمراجعة سياسات البلاد الطارئة لمكافحة الجائحة.ووصفت وكالة الأنباء المركزية في تقرير نشرته اليوم الخميس ذلك الاجتماع بالمهم، وقالت إن "كيم" أعلن النصر في الحملة الطارئة القصوى لمكافحة الوباء والقضاء على الفيروس الذي تسلل إلى البلاد، وأعلن النجاح في حماية أرواح وصحة المواطنين.وقال "كيم" إنه بعد مراجعة وضع الحجر الصحي بناءً على بيانات محددة، توصل الحزب والحكومة إلى أن أزمة الوباء في البلاد قد تم حلها بالكامل.كما أمر "كيم" بتعليق إجراءات مكافحة الوباء القصوى التي فُرضت منذ يوم 12 مايو.ومن ناحية أخرى، قال "كيم" إنه يجب على كوريا الشمالية الحفاظ على حاجز فولاذي ضد الوباء، والحفاظ على جهود مكافحة الجائحة حتى نهاية الأزمة الصحية العالمية.