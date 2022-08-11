كوريا الجنوبية تنفي التعهد بتقييد عمليات نظام ثاد الصاروخي

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إنه إذا استمرت الصين في إثارة القضية المتعلقة بنشر نظام "ثاد" الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية، فإن ذلك سيعيق العلاقات بين سيول وبكين.وأصدرت الوزارة هذا الموقف في رسالة نصية للصحفيين، بعد ساعات من ادعاء وزارة الخارجية الصينية أن سيول تعهدت بالحد من تشغيل ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية قد ادعى أمس الأربعاء أن حكومة سيول أصدرت إعلانا سياسيا رسميا لسياسة "اللاءات الثلاثة"، إلى جانب تعهدها بتقييد عمليات نظام "ثاد" الصاروخي.ويشير مبدأ "اللاءات الثلاثة" إلى عدم نشر المزيد من بطاريات "ثاد" في كوريا الجنوبية، وعدم مشاركة كوريا الجنوبية في شبكة الدفاع الصاروخي بقيادة الولايات المتحدة، وعدم الانضمام إلى التحالف العسكري الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.وقد رفض وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" هذا الادعاء قائلا إنه حتى الحكومة الكورية السابقة ذكرت أيضا أن هذا لم يكن تعهدا أو اتفاقية مع الصين.وقالت الوزارة إن الحكومة نقلت هذا الموقف بوضوح إلى الصين خلال محادثات وزيري الخارجية الأخيرة.وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية شددت أيضا على أنه إذا استمرت الصين في إثارة هذه القضية، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور التفاهم بين شعبي البلدين وإعاقة العلاقات الثنائية.