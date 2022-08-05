أمين عام الأمم المتحدة يقدم التعازي لكوريا في ضحايا الأمطار العزيرة

Photo : YONHAP News

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" الذي سيزور كوريا اليوم، عن التعازي للشعب الكوري في ضحايا هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت المناطق الوسطى من البلاد.جاء ذلك في تصريح أدلى به "غوتيريس" أمس خلال زيارته للعاصمة المنغولية "أولا باتور" حيث أعرب أيضا عن تضامنه العميق مع كوريا الجنوبية حكومة وشعبا، وتعازيه لأسر الضحايا.يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بجولة تشمل 3 دول آسيوية، هي اليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية، بهدف التأكيد على أهمية نزع الأسلحة النووية.وسوف تبدأ زيارة "غوتيريس" إلى كوريا اليوم وتستمر حتى الغد، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ 4 سنوات، أي منذ حضوره حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018، وسوف يلتقي بالرئيس "يون صوك يول" على مأدبة غداء، ثم يلتقي مع وزير الخارجية "بارك جين" لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا.وفيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الرئيس يون والأمين العام للأمم المتحدة، توقع المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن يناقش الطرفان قضية النزع السلمي للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.من ناحية أخرى، صرحت وزارة الخارجية اليابانية أمس بأن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد بعث برسالة إلى الحكومة الكورية يعرب فيها عن حزنه للأضرار البشرية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة مؤخرا، متمنيا للكوريين التعافي السريع.