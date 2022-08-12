تراجع مبيعات السيارات المستوردة غالية الثمن في كوريا الجنوبية

تراجع ججم مبيعات السيارات التي تزيد أسعارها عن 100 مليون وون في كوريا الجنوبية منذ بداية هذا العام بسبب مشكلة سلاسل توريد أشباه الموصلات الستخدمة في إنتاج السيارات.وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لمستوردي السيارات، بلغ عدد السيارات المستوردة التي تم بيعها في كوريا الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 152 ألفا و400 سيارة.ومن بين هذه السيارات المستوردة، كانت هناك 39 ألفا و300 سيارة تزيد أسعارها عن 100 مليون وون، بانخفاض نسبته 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم مبيعات السيارات المستوردة غالية الثمن في كوريا الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي قد شهد زيادة بنسبة 74.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات سيارات "إس يو في" المستوردة غالية الثمن قد بلغ 20 ألفا و800 خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى شهر يوليو الماضي، بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما شهد حجم مبيعات السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة زيادة قليلة مقارنة بالعام الماضي.