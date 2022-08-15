رئيس الحزب الحاكم الموقوف يحمّل الرئيس ومساعديه الأزمة التي يعاني منها الحزب

Photo : YONHAP News

عقد رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا "لي جون صوك" أول مؤتمر صحفي منذ تعليق عضويته في الحزب لمدة ستة أشهر، قبل 36 يوما.وفي المؤتمر الصحفي الذي استمر ساعة في مقر البرلمان أول من أمس السبت، وجه "لي" الاتهام إلى الرئيس "يون صوك يول" ومساعديه بأنهم سبب الأزمة التي يعاني منها الحزب حاليا، وقال إنه إذا انتقد الجمهور رسالة بعث بها الرئيس إلى زعيم التكتل البرلماني للحزب، فإن ذلك يعني أن هناك أزمة في قيادة الرئيس، وليست أزمة في الحزب.وكان "لي" يشير بذلك على ما يبدو إلى رسالة مُسربة أرسلها "يون" إلى الرئيس المؤقت للحزب "كوان صونغ دونغ" الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى حل قيادة الحزب.وأضاف أنه إذا كانت الشخصيات المؤيدة للرئيس "يون" تريد حقا نجاح هذه الإدارة، فإنه يتوجب عليهم الترشح في المناطق الصعبة في منطقة سيول الكبرى في الانتخابات العامة القادمة.وفي إشارة إلى الدعوى القضائية التي تقدم بها ردا على تحرك الحزب لحل القيادة الحالية واعتماد لجنة للطوارئ، قال "لي" إنه يعتقد أن المحكمة سوف تتخذ قرارا من أجل حماية الديمقراطية.وكان "لي" البالغ من العمر 37 عاما قد صدر بحقه قرار بتعليق عضويته في الحزب الشهر الماضي بسبب مزاعم بأنه أمر بإتلاف أدلة متعلقة بحصوله على رشوة جنسية.