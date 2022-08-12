الحكومة الكورية تطرح 2.7 مليون مسكن خلال 5 سنوات

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أعلنت حكومة الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن خطة لطرح مليونين و700 ألف مسكن في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مليون و580 ألف في العاصمة سيول ومحيطها، وذلك خلال الـ5 سنوات القادمة.وتركز هذه الخطة على تشجيع القطاع الخاص على زيادة العرض من خلال تفعيل مشروعات التطوير الحضري وتخفيف القيود.وعقدت الحكومة الكورية اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالسوق العقارية اليوم، حيث أعلنت عن الخطة التي تستهدف عرض مليونين و700 ألف مسكن في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وقالت إنها ستسعى إلى تخفيف القيود من أجل عرض مليون و580 ألف منزل في منطقة العاصمة ومحيطها، بما في ذلك 500 ألف منزل في مدينة سيول وحدها.وأشارت إلى انخفاض عدد المناطق الجديدة التي يتم اختيارها للتطوير حتى الآن، مؤكدة على أنها ستقوم بتوسيعها من أجل إنشاء 220 ألف مسكن في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك 100 ألف في العاصمة، موضحة أنه سيتم تخفيض أعباء إعادة البناء بشكل كبير، وتخفيض نسبة السلامة الهيكلية التي تمثل أكبر العقبات أمام تجاوز تشخيص السلامة.وفيما يتعلق بمسألة إعادة ترتيب الدفعة الأولى من المدن الجديدة التي تعهد بها الرئيس "يون" خلال حملاته الانتخابية، قالت إنها ستعد خطة مفصلة في هذا الشأن حتى عام 2024، كما ستنفذ وزارة الآراضي والنقل "مشروع تجميل المناطق الحضرية بقيادة القطاع الخاص" من خلال توفير مختلف المزايا للمشروعات السكنية التي يقودها القطاع الخاص، بما في ذلك تطوير المناطق القديمة والمزدحمة.علاوة على ذلك أعلنت الحكومة عن مشروع توفير مساكن للشباب بأسعار التكلفة، من أجل خدمة المواطنين العاديين الذين ليس لديهم منازل، والشباب وحديثي الزواج.ومن المتوقع أيضا أن يتم إدخال نظام جديد يسمح بشراء المساكن بعد استئجارها لفترة معينة.