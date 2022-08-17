المحكمة تستمع لطلب رئيس الحزب الحاكم الموقوف

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من المقرر أن تعقد محكمة جنوب سيول جلسة استماع اليوم الأربعاء للنظر في طلب قضائي قدمه الرئيس الموقوف لحزب "قوة الشعب" الحاكم "لي جون صوك" ضد قرار الحزب بالانتقال إلى نظام قيادة طارئ.ووفقا للمجتمع القانوني، ستعقد محكمة منطقة سيول الجنوبية جلسة الاستماع في الساعة 3 بعد الظهر، للتداول بشأن صلاحية إطلاق حزب "قوة الشعب" للجنة الطوارئ، الأمر الذي حرم "لي" فعليا من دوره كرئيس للحزب. وكان "لي"، السياسي البالغ من العمر 37 عاما، قد أوقفت عضويته لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب الشهر الماضي لمدة ستة أشهر بسبب مزاعم بأنه أمر بإتلاف الأدلة المتعلقة بحصوبه على رشوة جنسية، ثم فقد رسميا منصبه كرئيس للحزب الحاكم بعد أن أكمل الحزب تشكيل لجنة طوارئ مكونة من تسعة أعضاء في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء.ويقول "لي" إن هناك عيبا إجرائيا في قرار الحزب بالتحول إلى وضع قيادة الطوارئ، مستشهدا بالمادة 96 من ميثاق الحزب، التي تسمح بمثل هذا الانتقال فقط عندما يكون المجلس الأعلى للحزب عاجزا أو يكون الحزب في حالة طوارئ. وادعى "لي" أيضا أن وقف عضويته في الحزب لا يرقى إلى مرتبة الطوارئ. وفي المقابل، قال رئيس لجنة الطوارئ في الحزب "جو هو يونغ" إنه لا توجد عيوب في القرار، وأنه حتى لو كان هناك خلل، فقد تمت معالجته بالفعل.