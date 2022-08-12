ارتفاع أسعار الحبوب المستوردة في النصف الثاني من العام

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قال تقرير نشره مركز أبحاث ممول من الدولة في كوريا الجنوبية إن أسعار الحبوب المستوردة والمواد الغذائية المصنعة محليا سترتفع أكثر في النصف الثاني من هذا العام، مما يثير مخاوف من موجة التضخم التي تجتاح البلاد بالفعل.وقدم معهد الاقتصاد الريفي الكوري هذه التوقعات في تقريره اليوم الأربعاء، قائلا إن أسعار الحبوب الدولية التي وصلت إلى ذروتها في الربع الثاني بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤخذ في الاعتبار في أسعار الواردات في البلاد في الربع الثالث، مما سيزيد من أسعار الواردات بحوالي 16% مقارنة بالربع الثاني.وتوقع المعهد أن تنخفض أسعار استيراد الحبوب في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث لكنها ستظل أعلى من الربع الثاني. وبالنظر إلى الاعتماد الكبير لمنتجي الأغذية المصنعة المحليين على المواد الخام المستوردة، بما يصل إلى 78% من تلك المواد الغذائية المصنعة، قال المعهد إن ارتفاع أسعار الحبوب المستوردة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المعالج، وفي النهاية سيؤدي إلى نمو في أسعار المستهلك.ويعتبر منتجو وموزعو الراميون والحلويات والدجاج والبيتزا والهامبرغر من بين المتضررين بشدة من ارتفاع أسعار الحبوب المستوردة.